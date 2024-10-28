أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة يفتتح فعالياته غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - برعاية كريمة من سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تنطلق غداً فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، التي تستمر حتى يوم 2 نوفمبر المقبل، في فندق إرث في أبوظبي.

ويهدف أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، إلى تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات لدعم تنمية الطفولة المبكرة، من خلال توفير منصة تجمع الشركاء والجهات الفاعلة في هذا المجال مع نخبة من أبرز الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين من مختلف التخصصات.

ويبدأ الأسبوع بفعالية يوم الابتكار في تنمية الطفولة المبكرة، التي ستقام غداً بمشاركة أكثر من 30 خبيراً محلياً وعالمياً، في قطاعات متعددة، لتقديم رؤى معمّقة، حول مواضيع بناء المنظومات ودعم الشركات الناشئة ومواكبة أحدث التقنيات، وسيجري خلاله تسليط الضوء على رواد هذا المجال، مع عرض حلول مبتكرة من 6 شركات، تركز على دعم الأسر والأطفال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات​.

كما يستعرض يوم الابتكار أحدث التطورات التكنولوجية التي من شأنها رسم ملامح جديدة لقطاعات التعليم والرياضة والترفيه والرعاية الأسرية، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى إحداث أثر ملموس في هذه المجالات.

وتنطلق غداً فعاليات اليوم الأول من ملتقى أبحاث تنمية الطفولة المبكرة، الذي يقام بين 29 و31 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، من دولة الإمارات والمنطقة العربية والقارة الأفريقية لتعزيز التعاون والابتكار، ومناقشة تحديات وفرص تعزيز العلوم والأبحاث في تنمية الطفولة المبكرة.

ويشهد اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي انطلاق فعاليات منتدى «ود»، الذي يجمع المشاركين في فعاليات متنوعة بهدف الوصول إلى نتائج قابلة للتنفيذ، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز تنمية الطفولة المبكرة محلياً إقليمياً ودولياً.

وعلى هامش أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، تقام مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي ينظمها شركاء المبادرة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.

وتشمل قائمة الشركاء الرئيسيين كلاً من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشركة مبادلة، و«القابضة» ADQ، والدار العقارية، واتصالات من &e، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومجموعة «بيور هيلث»، ومؤسسة الإمارات، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وفندق إرث.

ويشهد الأسبوع إطلاق الدورة الثانية من معرض تنمية الطفولة المبكرة الذي يقام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، الراعي الرسمي للمعرض، في حديقة أم الإمارات في أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى تهيئة بيئة تفاعلية تتيح لأفراد المجتمع الوصول إلى أفضل الخدمات والأنشطة والبرامج التعليمية والترفيهية.