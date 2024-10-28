الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى المغرب تستمر ثلاثة أيام، يرافقه خلالها وفد من السياسيين ورجال الأعمال لبحث مشروعات اقتصادية مشتركة.

ويستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس ماكرون مساء اليوم الإثنين، حيث سيجري معه مباحثات ثنائية ويوقعان على عدد من الاتفاقيات.

كما سيجري ماكرون يوم غد الثلاثاء مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين رشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد.

ومن المنتظر أن يلقي ماكرون خطابا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه.