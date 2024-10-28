توقيع مذكرة تفاهم بين «صحة دبي» و«حمدان بن راشد للعلوم»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بمذكرة تفاهم، تقضي بفتح آفاق التعاون بين الطرفين، وتنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج النوعية، التي من شأنها خدمة أهداف دبي وتطلعاتها، فيما يخص استدامة الصحة والتعليم، وذلك تعزيزاً لجودة الخدمات الصحية والتعليمية في إمارة دبي.وقع المذكرة عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين لدى الجانبين.

وتنص مذكرة التفاهم على بناء شراكة قوية بين الهيئة والمؤسسة، ومد جسور التعاون في العديد من المجالات المتصلة بالإبداع والابتكار، وتنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية والبرامج التدريبية الطبية، بما يتماشى مع أولويات القطاع الصحي في دبي، ويسهم في تبادل المعرفة ونقل الخبرات، وبما يتواكب – في الوقت نفسه- مع المستجدات التي يشهدها هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.

كما تنص على التعاون في نشر الأبحاث الفائزة في الدوريات المعتمدة، ودعم الفعاليات والمناسبات التي تحقق أهداف القطاع الصحي، وتعزز الوعي المجتمعي، إلى جانب تبادل الإصدارات والمطبوعات والمواد التسويقية والإعلامية الخاصة بالطرفين.