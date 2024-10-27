روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيّرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها أسقطت 51 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي روسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، أنه تم اعتراض 18 مسيرة في منطقة تامبوف على مسافة حوالى 400 كلم من الحدود الأوكرانية، و16 في قطاع مدينة بلغورود الحدودية.

وتم اعتراض مسيرة في منطقة كورسك حيث تشن القوات الأوكرانية عملية برية منذ أغسطس.

وأسقطت المسيرات المتبقية في مناطق أوريول وبريانسك وليبيتسك وفورونيج.

وتعلن روسيا بصورة شبه يومية اعتراض مسيرات أوكرانية فوق أراضيها.

وتعترف كييف بشن ضربات غالبا ما تستهدف منشآت للطاقة وتقول إنها رد على قصف روسي.