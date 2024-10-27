قبل أيام من الاستحقاق الرئاسي.. ترامب وهاريس يركزان على الولايات المتأرجحة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسعى كامالا هاريس ودونالد ترامب لجذب أصوات الناخبين في مختلف الولايات الأميركية المتأرجحة، في نهاية الأسبوع ما قبل الأخيرة للحملة الانتخابية، مع مشاركة ميشيل أوباما في تجمّع للديموقراطيين في حين ينظّم المرشّح الجمهوري تجمّعا في قلب مدينة نيويورك.

قبل عشرة أيام من موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يشهد تنافسا محتدما، ينظّم الخصمان تجمّعات انتخابية في ميشيغان، إحدى ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث مع ويسكونسن وبنسلفانيا التي يعتبرها الديموقراطيون حاسمة للمضي نحو الفوز في انتخابات الخامس من نوفمبر.

هاريس البالغة 60 عاما تشارك الأحد في تجمّع انتخابي في فيلادلفيا، المدينة الأكبر في بنسلفانيا، كبرى الولايات المتأرجحة والتي من المرجّح أن تحدّد نتيجة الانتخابات الرئاسية.

أما ترامب، الذي اكتسح ولايات الجدار الأزرق الثلاث في فوزه بالرئاسة في العام 2016 قبل أن يعيدها جو بايدن للديموقراطيين بعد أربع سنوات، فيخطط لاستعادة واحدة أو أكثر من الولايات الثلاث والفوز بما يسمى الولايات المتأرجحة الأخرى في الجنوب والتي تطلق عليها تسمية "حزام الشمس"، للعودة إلى البيت الأبيض.

وفي حين قد يقتصر الفارق على بضعة آلاف الأصوات في الولايات المتأرجحة حيث التنافس على أشدّه، ينظّم ترامب تجمعات في ميشيغان وبنسلفانيا، قد تكون حاسمة للمعركة الانتخابية.

فور انتهاء تجمّع نظّم في تكساس وشاركت فيه المغنية بيونسيه، تتوجّه هاريس إلى كالامازو في ميشيغان حيث ستسعى لجذب ناخبين بتشارك فيه السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما قد شارك مع هاريس الخميس في تجمّع انتخابي نظّم في ولاية جورجيا.

وتظهر استطلاعات الرأي احتداما كبيرا للسباق في أيامه الأخيرة، ومع إدلاء أكثر من 35 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد بأصواتهم مبكرا، في الاستحقاق الرئاسي بين ترامب وهاريس.