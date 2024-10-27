3 حرضوا و5 خلصوا عليه.. تفاصيل جديدة في مقتل موظف بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تواصل نيابة دسوق في كفر الشيخ، تحقيقاتها في واقعة التعدي على موظف بالمعاش، يقيم بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق، مما أدى إلى وفاته بعد ظهور تفاصيل جديدة في التحقيقات، عقب وفاة المجني عليه واتهام أشخاص آخرين بتهمة تحريض المتهمين الخمسة في الواقعة.

وكشف عادل الكيلاني، محامي المجني عليه "السيد سعد سعيد"، موظف بالمعاش، عن أن نيابة دسوق بدأت في إجراء تعديل وصف القضية من الشروع في قتل المجني عليه إلى قتل عمد مع سبق الإصرار، وذلك بعد جهود مباحث مركز شرطة دسوق حول كشفها متهمين آخرين في القضية.

وأكد محامي المجني عليه خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مباحث مركز شرطة دسوق برئاسة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، تعاملت مع القضية بعناية فائقة من خلال البحث والتحري الدقيق، إذ توصلت إلى ثبوت 3 أشخاص آخرين متهمين بتحريض المتهمين الخمسة الذين ارتكبوا الواقعة كون المحرضين الثلاثة رؤوس العائلة.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق بلاغًا من المدعو "السيد سعد سعيد"، موظف بالمعاش، في العقد السادس من العمر، ونجله محمد، 28 عامًا، عامل معمار، يقيمان بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق، باقتحام 5 أشخاص من جيرانهما لمنزلهما والتعدي عليهما بالضرب مستخدمين سلاح أبيض "شومة" محدثين إصابتهما وفروا هاربين.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبسؤال المجني عليهما الموظف ونجله اتهما كلا من "مخلص. ا. س"، 40 عامًا، عاطل، وشقيقه "كريم"، 31 عامًا، عامل عادي، و"عقل"، و"عطا"، و"أحمد. ق. ا. س"، يقيمون بقرية محلة مالك التابعة لمركز دسوق، بالتعدي عليهما، واتلاف محتويات منزلهما مستخدمين سلاح أبيض "شوم".

وبسؤال المجني عليه الأول قرر حدوث خلافات قديمة بينه والمتهمين الخمسة بسبب الأولاد وتجددت يوم الواقعة جعلت المتهمين يتوجهون إلى منزله حاملون سلاح أبيض "شومة"، وبحوزتهم زجاجات معبأة بمواد بترولية استخدموها لترويع المواطنين في الشارع، وعلى إثر ذلك اقتحموا منزله وتعدوا عليه بالضرب ونجله مستخدمين الأداة التي بحوزتهم "شوم" محدثين إصابتهما، وفروا هاربين.

على الفور جرى نقل الموظف ونجله إلى مستشفى دسوق العام وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين إصابة الأول بجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباه كسر بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ، وجرى إيداعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى للاشتباه في إصابته بنزيف في المخ، واضطرابات في درجة الوعي، بينما أصيب نجله بسحجات في عضد اليد اليسرى.

وثبت من أوراق القضية وفق التحقيقات التي تجريها نيابة دسوق بأن تحريات الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق كشفت عن صحة ما جاء في بلاغ المجني عليه، ونجله بالتعدي عليهما من قبل المتهمين الخمسة المذكورين الذي اتهمهم المجني عليه الأول، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإتلاف محتويات المنزل.

وبعد مرور 10 أيام على أحداث الواقعة توفي الموظف المجني عليه متأثرًا بإصابته المذكورة بعد فترة علاج دامت خلال تلك الفترة بقسم العناية المركزة بمستشفى دسوق العام، فيما أمرت نيابة دسوق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه الأول، والتصريح بالدفن عقب الأنتهاء من عملية التشريح.

وألقي القبض على 3 متهمين منهم، بينما فر الرابع والخامس هربًا واقتيدوا إلى مركز شرطة دسوق، وبمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل المجني عليهما أنكروا تلك التهم.

وجرى إلقاء القبض على المتهم الأول ضمن المتهمين الثلاثة بتحريض المتهمين الخمسة على ارتكاب الواقعة، وجرى حبسه على ذمة القضية مع التجديد له في الموعد القانوني.

حُرر بذلك المحضر رقم 26745 لسنة 2024 جنح مركز شرطة دسوق، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.