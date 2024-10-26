المكاري: الوزارة ستبدأ بتكذيب كل خبر زائف وسيكون هناك منصة لذلك ولسنا مسؤولين عن الرقابة العقابية

أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري أن الوزارة ستبدأ بتكذيب كل خبر زائف وأنه سيكون هناك منصة لذلك.

وشدد المكاري في خلال مؤتمر صحفي، على أن وزارة الاعلام ليست مسؤولة عن الرقابة العقابية، لافتا الى انها لن تكون شرطيا وأن “مسؤولياتنا مسؤوليات وطنية”، مشيرا الى ان "لبنان للأسف لم يوقع إتفاقية روما كي نستطيع الذهاب إلى المحاكم الجنائية الدولية ونحاول إيجاذ نافذة لتقديم شكوى ضد إسرائيل”.

وأكد المكاري أن الإسرائيلي عدو وأن الإشارة إليه بهذه الصفة هي إلتزام بالقانون اللبناني.

ولفت الى أن “هناك اتصالات مع الاجهزة الامنية لرصد كل من يوتّر الاجواء ويهدد السلم الاهلي”، مضيفا :"هناك فوضى عارمة ونحن أمام رسالة واحدة اما ان نبني وطننا واما ان نخربه”.