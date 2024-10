شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم الاعتذار عن سياسة أمريكية عمرها 150 عاما.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

المدارس الداخلية الهندية

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتذار الجمعة عن دور سياسة أمريكية عمرها 150 عاما في نظام المدارس الداخلية الهندية، التي دمرت حياة أجيال من الأطفال من أبناء السكان الأصليين (الهنود الحمر) وأسلافهم.وقالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند إحدى أفراد قبلية "بويبلو أوف لاجونا": "لم أكن لأخمن أبدا حدوث شيء كهذا ولو بعد مليون عام. إنه حدث كبير بالنسبة لي. وأعتقد أنه سيكون حدثا كبيرا بالنسبة لكل الدولة الهندية".يشار إلى أن الدولة الهندية هي مجتمعات ذاتية الحكم من السكان الأصليين.وأطلقت هالاند تحقيقا، بعد وقت قصير من توليها وزارة الداخلية كأول فرد من السكان الأصليين يتولى المنصب، في نظام المدارس الداخلية.وخلص التحقيق إلى أن 18 ألف طفل على الأقل بعضهم صغار في سن الرابعة تم إجبارهم على حضور الفصول الدراسية التي كانت تهدف إلى دمجهم في المجتمع في جهد من أجل نزع ملكية أراضي قبائلهم.كما وثق التحقيق وفاة نحو 1000 شخص و74 مقبرة مرتبطة بما يربو على 500 من المدارس الداخلية.