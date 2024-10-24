وجّه حزب الله "رسالة مجاهدي المقاومة الإسلامية في الميدان إلى أشرف وأكرم وأطهر الناس: يا أحبّة السيد الشهيد، قسماً بدم كلّ شهيد وبعذابات كل جريح، قسماً بصبركم وعذاباتكم، هذه الرّاية بيدنا لن تسقط، وبينا وبين العدوّ الأيام والميدان، وبينا وبينكم النصر الموعود إن شاء الله".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: رايتنا لن تسقط وبيننا وبين العدو الميدان وبيننا وبينكم النصر الموعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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