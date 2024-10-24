أمانة جدة تحصد جائزة مكة للتميز العمراني 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت أمانة محافظة جدة، جائزة مكة للتميز 2024م، (فرع التميز العمراني) عن مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، في الحفل الختامي لجائز مكة للتميز في دورتها الـ16، والذي أقيم برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز مساء الأمس بجدة معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بالجائزة.

وقال معالي أمين جدة: "إن هذا الإنجاز يمثل ثمرة الدعم غير المحدود من القيادة - حفظها الله - لتوفير مشاريع حضرية متميزة ترتقي بجمال مدننا وتساهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزائرين، مثمنًا رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل، لهذه الجائزة، التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين الجهات الحكومية في المنطقة، وتكريم الأفراد والمنشآت المتميزة، وتعزيز الابتكار".

وأضاف: "يمثل هذا الفوز تقديرًا مستحقًا للجهود المبذولة من منسوبي الأمانة، ويعكس التزامنا بتطوير مشاريع حضرية وفق أعلى المعايير، مشيرًا إلى أن مشروع واجهة أبحر البحرية هو خطوة مهمة نحو تحسين البيئة العمرانية لمدينة جدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير المدن وجعلها وجهات عالمية جاذبة".

وتعمل جائزة مكة للتميز على تشجيع العمل المميز والجهد البارز ذي الصفة الفردية أو الجماعية، وتأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل، وإظهار الإبداع الحضاري لإنسان منطقة مكة المكرمة، وتشجيع توظيف التقنيات الحديثة في التطوير، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنطقة.

وتهدف الجائزة، إلى تشجيع التنافس بين الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة، وتكريم الأفراد والمنشآت المتميزة الفائزة بالجائزة، وتعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة.

وتأتي مكونات "مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية" الواقع على مساحة 205 آلاف م2 وبطول 3 كلم، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وتضم الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية البالغة تكلفة تطويرها 273 مليون ريال، ممشى بحري، ومسطحات خضراء على مساحة 27 ألف م2 تتضمن 1.080 شجرة ونخلة، وشواطئ عامة للسباحة بمساحة 5.800 م2، ومسار للدراجات بطول 2.600م، وشواطئ رملية جافة بمساحة 10.350م2، ومنطقة ألعاب للأطفال بمساحة 560م2، ومواقف للسيارات تتجاوز 1.272 موقف.

كما تحتضن الواجهة، سقالة بحرية بطول 130م، ومبان خدمية واستثمارية، وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل، من شبكات للكهرباء والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، فضلًا عن توفير 125 كاميرا للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

ويندرج تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية، ضمن "مشروع بهجة" الهادف إلى خلق بيئة حضرية مثالية للسكان في جميع مدن المملكة من خلال إنشاء حدائق وفراغات عامة تعزز لأسلوب حياة صحي وفق أفضل المعايير التصميمية، فيما تسعى أمانة جدة عبر هذه المشاريع، إلى تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر، وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.

ورافق تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية أيضًا، تنفيذ مجموعة من الحدائق النوعية، على مساحة إجمالية تتجاوز 36,745 م٢ ، عدا عن مشاريع جديدة لمسارات رياضة المشي في جنوب وشرق وشمال المحافظة بإجمالي أطوال يتجاوز 6430 مترا، وذلك ضمن مبادرات أنسنة المدينة وتحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.