أحمد حمادة يحقق نجاحاً باهراً في السعودية في حفله الأخير

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان المصري الصاعد أحمد حمادة نجاحاً واسعاً في حفلاته منذ انتقاله من مصر إلى السعودية، والذي نال إشادة كبيرة من الفنان اللبناني وائل جسار والكثير من الفنانين منهم تامر حسني وعمرو مصطفى ورامي جمال وغيرهم من الممثلين والفنانين، الذي أثنوا على موهبته وأدائه المميز، ويواصل أحمد حمادة جذب الجماهير بفضل صوته القوي وأسلوبه الفريد في تقديم الأغاني حيث قدم العديد من الحفلات الفنية في السعودية، مما يعكس طموحه الكبير في عالم الفن والغناء.



وكان قد تصدر له فيديو ، الترند عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو يغني في فيديو نشره، يضيف فيه " كوبليه " من تأليفه وغنائه على أغنية " خليني ذكرى" للفنان اللبناني وائل جسار، حيث غناها أحمد حمادة بصوت عذب، يشبه إلى حد كبير صوت وائل جسار، كما ولاقى الفيديو رواجاً واسعاً، وتفاعلت وائل جسار وزوجته ميراي بطريقة إيجابية.

وفي إحدى الحفلات التي أحياها وائل جسار في مصر، صعد أحمد حمادة إلى المسرح، وغنى مع جسار عدداً من أغانيه، وتفاعل معهما الحضور، وأشاد جسار بموهبة حمادة.