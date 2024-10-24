الامارات | بيراميدز يحصد المركز الثالث في بطولة السوبر المصري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد بيراميدز المركز الثالث لبطولة السوبر المصري على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بعد الفوز عليه عن طريق ركلات الترجيح 5-4 وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبادر سيراميكا كليوباترا بالتسجيل أولا عن طريق إسلام عيسى بعد تمريرة رائعة من الجزائري أحمد قندوسي "20".

وأدرك بيراميدز التعادل عن طريق لاعب سيراميكا كليوباتر، عبد الله مجدي بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من مصطفى فتحي، فحاول إبعادها، ولكنه فشل في ذلك ودخلت الكرة مرمى فريقه، "34".

واستعاد سيراميكا كليوباتر تقدمه من جديد عن طريق أحمد بالحاج عبر ركلة جزاء "77"، ليعود مروان حمدي ويُسجل التعادل لفريق بيراميدز بعد تسديدة رائعة على يسار محمد بسام "85".