شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي قيرغيزستان يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

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خدمة رسالة الإسلام

الدمام - شريف احمد - استقبل مفتي جمهورية قيرغيزستان الشيخ عبدالعزيز قاري زاكيروف, بمقر الرئاسة الدينية بالعاصمة بيشكيك اليوم, إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ونظيراتها بدول العالم.ونوه مفتي قيرغيزستان خلال اللقاء، بجهود قيادة المملكة -رعاها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وتسهيل مختلف الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين خاصة من قيرغيزستان.فيما أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح البدير، أن المملكة وقيرغيزستان تربطهما روابط عميقة وقوية وإستراتيجية قائمة على الأخوة، مثمنًا جهود علماء قيرغيزستان في خدمة رسالة الإسلام السمحة والعناية ببيوت الله ومنسوبيها من الأئمة والخطباء، سائلًا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم الأمن والاستقرار والازدهار لقيرغيزستان والمملكة وأن يديم هذه العلاقات الطيبة بين البلدين وأن يعم السلام والرخاء على العالم الإسلامي بأسره.