محمد العمروسي يعلن وفاة خاله بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري محمد العمروسي عبر حسابه عن وفاة خاله بكلمات مليئة بالحزن، كاتباً: "لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكل شيء عنده بأجلٍ مُسمّى، ولا نقول إلّا ما يُرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لفراقك لمحزنون، البقاء لله وحده"، وأضاف بآيات من القرآن الكريم : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً، مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ." وطلب الرحمة والمغفرة لخاله.

يذكر أن محمد العمروسي شارك في مسلسل "المعلم" الذي عُرض في رمضان الماضي، من بطولة مصطفى شعبان وإخراج مرقس عادل، كما تعرض في آذار الماضي لأزمة قلبية دخل على إثرها المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة في القلب، وطلبت خطيبته مي فاروق الدعاء له، مشيرة إلى أن حالته تحسنت بحمد الله.

