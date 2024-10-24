جورجينا رودريغيز تتعافى بعد 4 أيام في المستشفى بسبب الإلتهاب الرئوي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي الإسبانية جورجينا رودريغيز وزوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها بخاصية الحالة صورة من المستشفى وعلقت كاتبة : "عدت أخيرًا إلى المنزل! أمضيت 4 أيام في المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، لقد تحسنت حالتي الآن و لكنني ما زلت أتعافى في المنزل مع عائلتي يجب أن أقول شكرًا جزيلاً لجميع أعضاء الفريق و الأطباء والممرضات و كل شخص في المستشفى .

.. لقد اعتنوا بي بشكل رائع و أنا ممتنة جدًا لذلك شكرًا لكم جميعًا على هذه الإقامة الرائعة " .