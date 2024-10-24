روبي تتعاون مع نيللي كريم في مسلسل جديد لرمضان 2025 بعد 11 عامًا من "سجن النسا"

ميرنا وليد - بيروت - تعاقدت الفنانة المصرية روبي على بطولة مسلسل جديد مع الممثلة المصرية نيللي كريم، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، يأتي هذا التعاون بعد 11 عامًا من لقائهما الأول في مسلسل "سجن النسا" الذي عُرض عام 2014.



تستعد روبي ونيللي للبدء في بروفات العمل الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حاليا اختيار باقي طاقم العمل، ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل المشروع قريبًا.

يذكر أن آخر أعمال روبي الدرامية كان مسلسل "حضرة العمدة" الذي عُرض في رمضان قبل الماضي، بينما كانت نيللي كريم قد شاركت في مسلسل "فراولة" العام الماضي، ويشير هذا التعاون إلى عودة الممثلتين للعمل معًا في مشروع جديد بعد نجاحهما السابق، مما يثير حماس الجمهور لمتابعة العمل القادم.