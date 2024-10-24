شكرا لقرائتكم خبر عن أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، كلمة أمام المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته، الذي عقد بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم، في العاصمة باريس.وأدان معاليه العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، مجددًا التزام المنظمة بسيادة لبنان وسلامة أراضيه.ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، حاثًا المجتمع الدولي على تحقيق السلام الدائم، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.كما دعا الأمين العام للمنظمة، الدول والمنظمات الدولية إلى زيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة السكان المتضررين من النزاع، بما في ذلك النازحين قسرًا.