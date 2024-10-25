جراحة ماراثونية في «خليفة الطبية» لإنقاذ ذراع صبيّ عمره 12 عاماً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق من الأطباء في «مدينة الشيخ خليفة الطبية» في علاج صبي يبلغ من العمر 12 عاماً أصيب بكسر حادّ بعد حادث دراجة رباعية في الصحراء.

وأشاد الأطباء بالجراحة التي استغرقت ثماني ساعات، وإعادة التأهيل اللاحقة باعتبارها انتصاراً في مجال رعاية الأطفال المصابين لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وقع الحادث عندما تعرّض الصبي المريض لإصابة في الجزء العلوي من ذراعه بسبب الحادث، مما جعل ذراعه متصلة بقطعة صغيرة فقط من الجلد والعضلات.

ووصل الطفل إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بوساطة الإسعاف الجوي بعد منتصف الليل، حيث استقبله فريق بقيادة الدكتور كين كونتيو، استشاري جراحة عظام الأطفال.

وبدأت الجراحة بعد ساعة واحدة فقط، حيث قام الدكتور كونتيو بإصلاح كسر عظم العضد المفتوح، والذي تسبب بجرح طوله 15 سم في الجزء العلوي من الذراع.

وتبين خلال العملية أن العصب الكعبري مقطوع، وأن الشريان والوريد العضدي مقطوعان، مع وجود فجوة كبيرة، كما حدث تلف كبير في العضلات.

وأجرى الدكتور أوتورينو ديل فوكو، استشاري جراحة الأوعية الدموية، عملية تطعيم مجازة باستخدام وريد مأخوذ من ساق المريض.

ونجحت هذه العملية المعقدة في استعادة تدفق الدم إلى الذراع المصابة، مما يضمن التروية الجيدة في اليد بحلول الساعة الخامسة صباحاً.

وبعد جراحة الأوعية الدموية، قام الدكتور حافظ كوياباتودي، استشاري جراحة التجميل الترميمية، بإصلاح العصب الكعبري، وإجراء عملية قطع اللفافة في الساعد من أجل تخفيف الضغط والتورم.