حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع فنلندا

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع جمهورية فنلندا في شتى المجالات، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعبرت تولا يوها إريولا، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على مختلف الصعد.