شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: أمين عمر ورفاقه "سوبر" التحكيم فى ليلة تتويج الأهلي باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي أمين عمر ورفاقه قدموا أداء رائعا شرّف التحكيم المصري خلال إدارتهم لمباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي أقيمت مساء الخميس، وانتهت بفوز الأحمر بركلات الترجيح 7/6.

وأضاف عقل أن الحكم ظهر بمستوى جيد فنيا وبدنيا خلال إدارته للقاء، وكانت أغلب قراراته صحيحة بشكل كبير، ونال استحسان الفريقين. أمين عمر سمح بالالتحام والتنافس العادل على الكرة طبقا للقانون، وسمح باستمرار اللعب فى أكثر من التحام مشروع خاصة داخل الـ18، وتدخل بالصافرة واحتسب 36 مخالفة على الفريقين خلال اللقاء الذى استمر حتى الدقيقة 134 دقيقة بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبى بدون أهداف.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء في 6 مناسبات خلال المباراة بواقع 3 إنذارات للأهلي ومثلها للزمالك، فى الوقت الذى تغاضى عن أكثر من بطاقة صفراء خلال اللقاء طبقا للقانون أبرزها تغاضى عن طرد لاعب الأهلي أكرم توفيق "إنذار ثاني"، ويعد هذا الخطأ الأبرز للحكم إداريا خلال المباراة خاصه أن الـVAR" لا يتدخل في الإنذار الثاني طبقا للبروتوكول.

وأشار عقل إلى أن المساعدين ظهرا بمستوى فنى جيد ويقظة وتمركز، وسمحا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، وتعاونا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما، والحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم فى إدارة اللقاء طبقا للقانون.

الـ"VAR" تعاون مثمر بشكل جيد مع الحكم من خلال التشيك الصامت خلال فعاليات المباراة، وتدخل الـVAR فى إلغاء هدف الزمالك في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.