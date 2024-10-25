شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحالات المحظور التصالح على مخالفات البناء بها وتقنين أوضاعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للخدمات التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم لكم أبرز الأسئلة والأجوبة الخاصة بها المتعلقة بقانون التصالح فى مخالفات البناء وهى كالتالى:

طبقا للمادة (3) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة2023 فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).