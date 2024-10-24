الدفاع المدني بغزة: مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

افاد الدفاع المدني بغزة عن "مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين بتفجيره 11 منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة"، مشيرا الى ان "الاحتلال قصف مربعا سكنيا في جباليا والمواطنون يوجهون نداءات استغاثة للمساعدة في نقل الجرحى".

واكد ان "المواطنين يواجهون صعوبة كبيرة في نقل الشهداء والمصابين بعد أن عطل الاحتلال عملنا".