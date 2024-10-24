"وول ستريت جورنال": روسيا قدمت بيانات استهداف للحوثيين في اليمن أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر

اشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الى ان روسيا قدمت بيانات استهداف للحوثيين في اليمن أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، مما ساعد حركة انصار الله اليمنية في مهاجمة شريان رئيسي للتجارة العالمية وزيادة زعزعة استقرار المنطقة.

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