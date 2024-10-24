الجيش الاسرائيلي هدد سكان الضاحية تحديدا في شويفات العمروسية وحارة حريك

هدد الجيش الاسرائيلي "السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: شويفات العمروسية ، حارة حريك"، زاعما انهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب". وادعى ان "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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