المتحدث العسكري الإسرائيلي: مستمرون في ضرب القدرات العسكرية لحزب الله وإبعاده عن الحدود

زعم المتحدث العسكري الإسرائيلي، اننا "مستمرون في ضرب القدرات العسكرية لحزب الله وإبعاده عن الحدود، وسنواصل مسح المنطقة الحدودية وتدمير الأنفاق".

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