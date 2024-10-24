شكرا لقرائتكم خبر الدورة الثامنة من منتدى ستارت سمارت لريادة الأعمال تختتم أعمالها في جدة بتتويج 9 مشاريع ريادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم منتدى ستارت سمارت لريادة الأعمال في نسخته الثامنة أعماله في مدينة جدة أمس، متوجاً 9 مشاريع ريادية بالمراكز الأولى والجوائز القيمة في مسارات مسابقة ستارت سمارت الثلاثة؛ بالشراكة مع مختلف الجهات المهتمة بريادة الأعمال من القطاعات الثلاثة، العام والخاص وغير الربحي.

كما شهد المنتدى العديد من الأنشطة الفريدة لإثراء منظومة ريادة الأعمال المحلية، عبر استضافة المتحدثين الخبراء في جلسات حوارية خلال المؤتمر المصاحب، وتنظيم العديد من ورش العمل لنقل المعرفة واكتساب المهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع الحيوي الهام.

وحضر المنتدى الذي أقيم بدعمٍ من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية وتنظيم شركة باب رزق جميل؛ على مدى يومي 22-23 من شهر أكتوبر الجاري أكثر من 2200 زائر، وقدم عدة أنشطة ثرية لرواد الأعمال مثل 300 جلسة استشارية للباحثين عن النصح والإرشاد، وإقامة معرض الشركات الناشئة لعرض منتجات وخدمات نحو 50 شركة ناشئة، وتقديم 8 ورش عمل متخصصة بمهارات ريادة الأعمال؛ وجاء ذلك بهدف تسهيل التواصل بين أطراف المنظومة الريادية وإتاحة الوصول إلى فرصٍ استثمارية واعدة.

كما تميز المنتدى بحضور ومشاركة عدد كبير من الجهات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال، مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وبنك التنمية الاجتماعي، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل، وعدد من الجامعات المرموقة، وشركات مساحات العمل المشتركة.

وفي نهاية أعمال المنتدى، أعلنت إدارة المسابقة عن الفائزين الأوائل في المسارات الثلاثة، حيث تُوّج بالمركز الأول في مسار الشركات الناشئة شركة Link Social Network وبالمركز الثاني Talents Arena، وبالمركز الثالث الأساليب الذكية، وفي مسار الشركات الاجتماعية فاز بالمركز الأول تطبيق فهمان Fahman، وبالمركز الثاني شركة إيكو بالتس، والمركز الثالث Business Nokhbah.

بينما فاز في مسار البيئة بالمركز الأول EcoStream، وبالمركز الثاني Portable Power Station Using Second-life Batteries، والمركز الثالث نخلاوي Nakhlawy.

ليحصد جميع الفائزين جوائز يصل إجماليها إلى 360 ألف ريال.

من جانبه أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة باب رزق جميل، الأستاذ حسين جميل، أن رسالة هذه المسابقة تهدف لدعم التنمية الاقتصادية؛ مشيراً إلى أن رواد الأعمال المشاركين في مسابقة ستارت سمارت أثبتوا أن للمملكة طاقات شبابية إبداعية قادرة على تغيير المستقبل، حيث ستحقق مشروعاتهم نجاحاً باهراً وستساهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة.

وبين مدير عام أول لريادة الأعمال والمبادرات الاجتماعية في مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، محمد عبدالغفار، أن المشاريع الفائزة في هذا العام قادرة على المنافسة عالمياً، لتكون بذلك منارة إلهام للمزيد من الشباب لدخول عالم ريادة الأعمال والتميّز فيه؛ منوهاً بأن دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصادات النامية والمُتقدمة.

ونوه المدير التنفيذي لمؤسسة عالم صافولا، الدكتور بندر عرب، أن مؤسسة عالم صافولا ساهمت بتقديم جوائز الفائزين في المسار البيئي، وهو ما يجسد التوجه الاستراتيجي للمؤسسة في تحفيز الابتكار في مشاريع الاستدامة البيئية ضمن جهودها في إدارة الهدر والموارد الغذائية؛ منوهاً بتألق المشاركين في تقديم مشروعاتهم الريادية الملامسة لرؤية المملكة 2030، ويحقق الأثر الاجتماعي والعائد الإيجابي على الاستثمار من هذه المشاريع البيئية المُستدامة والمُبتكرة.

يذكر ان مسابقة ستارت سمارت تنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ومكافحة البطالة، وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية؛ حيث نجحت المسابقة منذ انطلاقتها في عام 2016 في دعم تأسيس أكثر من 120 شركة، وتلقي أكثر من 8750 رائد أعمال تدريباً رفيع المستوى على أيدي أبرز خبراء الأعمال في المملكة، فضلاً عن المشاركة في جلساتٍ خاصةٍ للتوجيه والارشاد والتعليم الفردي، وتوفير إمكانية ظهور الشركات الناشئة المشاركة على وسائل الإعلام، وتوفير فرص التعارف وبناء العلاقات والتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين وحاضنات الأعمال وكبار القيادات والتنفيذيين من القطاعين الخاص والحكومي.