الأهلي يتعادل مع الزمالك والفريقان يلجأن للأشوط الإضافية

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً في نهائي بطولة السوبر المصري بملعب محمد بن زايد بالإمارات بالتعادل السلبي بين الفريقين وسيتم اللجوء إلى شوطيين اضافيين.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر إقامتها بملعب محمد بن زايد في الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي السوبر المصري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، امام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ووسام ابو علي.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي التي ستقام بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".