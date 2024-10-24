قناة الأقصى التابعة لحماس: وفد حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية

اشارت قناة الأقصى التابعة لحركة "حماس" الى ان وفد حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة للقاء رئيس المخابرات المصرية للتباحث بشان صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار.

وفي وقت سابق، اشار مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان، الى ان نتانياهو يرحب باستعداد مصر للترويج لصفقة لإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة. ولفت البيان، الى ان نتانياهو اصدر تعليماته لرئيس الموساد بالتوجه إلى الدوحة وحشد الدعم لسلسلة من المبادرات المدرجة على جدول الأعمال بتأييد من أعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي.

كما لفتت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلا عن مصدر رسمي، الى ان وفدا أمنيا مصري يلتقي وفد قيادات حماس في القاهرة لبحث الوضع الراهن في غزة. واشارت الى ان اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.