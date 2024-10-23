شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جنوب المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية "جيريرو" جنوب المكسيك.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة "كروز جراندي" الواقعة في الولاية، وعلى عمق 56.3 كيلومترًا، مشيرة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.