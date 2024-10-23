السيسي يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية في إطار تجمع بريكس

الشارقة - اميمة ياسر -

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية في إطار تجمع «بريكس»، وإصلاح المنظومة المالية الدولية، بما يحقق مصلحة مصر وروسيا ودول العالم النامي.

وأشاد خلال جلسة مباحثات مع نظيره الروسي، على هامش قمة تجمع بريكس، اليوم الثلاثاء، بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي عام 2018.

وثمّن المساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى «الانتهاء من تصديق مجلس النواب بشأن الاتفاقية التمويلية الحكومية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية، وأهمية عمل الخبراء الجانبين على وضع آليات للتنفيذ لتجنب العقوبات، وكي تمثل مع المنطقة الصناعية الصينية نواة لمنطقة اقتصادية لدول تجمع بريكس».