«ليست الإمارات فقط».. هاني حتحوت يفجر مفاجأة مدوية: ثلاثي الزمالك قد يتم منعهم من دخول دول الخليج بشكل عام

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر الإعلامي هاني حتحوت، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن أزمة لاعبي الزمالك في الإمارات قبل مواجهة الأهلي، التي ستلعب مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات السوبر المصري.

وقال هاني حتحوت في تصريحات تلفزيونية له مساء الثلاثاء: «ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، وعبدالواحد السيد، قد يتم منعهم من دخول دول الخليج بشكل عام».

وقررت النيابة الإماراتية، منذ قليل، إحالة ثلاثي الزمالك دونجا وشلبي وعبدالواحد السيد إلى المحاكمة غدًا بتهمة الاعتداء على فرد أمن إماراتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي، مساء الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في تمام الساعة الثامنة من مساء الخميس، بتوقيت القاهرة.

وكان تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، بينما صعد الزمالك على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.