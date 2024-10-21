لجنة الطوارئ: 235 غارة معادية خلال ال 48 ساعة الاخيرة وعبور 341849 مواطناً سورياً و144830 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في التقرير الرقم 24 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه "خلال ال 48 ساعة الماضية تم تسجيل 235 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10650 إعتداء. وصدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 48 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و98 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2467 شهيداً و11569 جريحاً. وذكر بانه لتاريخه تم فتح 1094 مركزاً لاستقبال النازحين منها 901 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

ولفت التقرير الى انه تستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191912 نازحاً (44806 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير. وتقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

ولفت الى انه من تاريخ 23 أيلول لغاية 21 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 341849 مواطناً سورياً و144830 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

واردف "تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".