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بسبب تهديد.. رومانيا تنشر طائرات مقاتلة للمرة الثانية هذا الأسبوع

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د ب أ / أ ب - بوخارست 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنها نشرت طائرات مقاتلة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، للمرة الثانية هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة بعد أن انتهك جسم مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

انتهاك المجال الجوي لرومانيا

وأوضحت وزارة الدفاع أنها رصدت هذا الجسم الصغير، فوق البحر الأسود وهو يتحرك باتجاه البلاد، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا.
ودولة رومانيا عضوًا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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