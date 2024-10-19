شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تهديد.. رومانيا تنشر طائرات مقاتلة للمرة الثانية هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنها نشرت طائرات مقاتلة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، للمرة الثانية هذا الأسبوع.
تأتي هذه الخطوة بعد أن انتهك جسم مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ودولة رومانيا عضوًا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).
تأتي هذه الخطوة بعد أن انتهك جسم مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تشمل تبادل ودعم الخبرات وآخر التطورات في القطاع.. #المملكة و #رومانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الخدمات اللوجستية— صحيفة اليوم (@alyaum) July 8, 2024
للتفاصيل | https://t.co/R0wsFfR1X8#اليوم@SaudiTransport@SalehAlJasser pic.twitter.com/3PqDPYPfH9
انتهاك المجال الجوي لرومانياوأوضحت وزارة الدفاع أنها رصدت هذا الجسم الصغير، فوق البحر الأسود وهو يتحرك باتجاه البلاد، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا.
ودولة رومانيا عضوًا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).