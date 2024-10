شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تهديد.. رومانيا تنشر طائرات مقاتلة للمرة الثانية هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

انتهاك المجال الجوي لرومانيا

ذكرت وزارة الدفاع الرومانية أنها نشرت طائرات مقاتلة في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت، للمرة الثانية هذا الأسبوع.تأتي هذه الخطوة بعد أن انتهك جسم مجهول مجالها الجوي، فوق البحر الأسود. وأوضحت وزارة الدفاع أنها رصدت هذا الجسم الصغير، فوق البحر الأسود وهو يتحرك باتجاه البلاد، حوالي الساعة الثانية والنصف صباحًا.ودولة رومانيا عضوًا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي(ناتو).