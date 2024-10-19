الجيش الإسرائيلي زعم شنّ غارات على مستودعات أسلحة ومقر قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل وبتوجيه استخباري دقيق من هيئة لاستخبارات أغارت على عدة مستودعات أسلحة ومقر قيادة لركن الاستخبارات في حزب الله داخل الضاحية الجنوبية في بيروت".

كذلك زعم أدرعي، أنه "هذه الغارات تأتي في اطار الجهود المستمرة لاستهداف مستودعات الأسلحة ومواقع الإنتاج التابعة لحزب الله في منطقة بيروت والتي تم وضعها في قلب السكان المدنيين تحت المباني السكنية والتي تشكل خطرًا متواصلًا على السكان".