خلية الازمة في النبطية استأنفت تأمين احتياجات الاهالي وقامت بتوزيع الخبز بواسطة الصليب الاحمر

تابعت خلية ادارة الازمة في النبطية نشاطها على الرغم من العدوان الجوي الذي تعرضت له المدينة والإضرار الكبيرة التي تعرض لها مبنى السرايا الحكومية، وقامت الخلية بتوجيه التعليمات الى العاملين بضرورة الاستمرار بمتابعة وتلبية حاجات الاهالي وبالتنسيق مع البلديات واتحادات البلديات.

وفي هذا الاطار استأنفت محافظة النبطية تأمين حاجات الاهالي لمادة الخبز وتم التوزيع بقدر الكميات المستلمة من برنامج الغذاء العالمي بواسطة الصليب الاحمر اللبناني، بالاضافة الى استمرار متابعة عمل محافظ النبطية الدكتور هويدا الترك في مكتبها المؤقت في سرايا صيدا الحكومية.