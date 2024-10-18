إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي نفت الأخبار المتداولة عن وجود 5 حالات كوليرا لديها

نفت إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي - جونية الأخبار المتداولة عن وجود 5 حالات كوليرا لديها. وأكدت الإدارة ان هذه الأخبار غير صحيحة ولم يستقبل المستشفى أي حالة علما أن وزارة الصحة العامة على اطلاع بأي حالة طارئة في حال وجودها.

وطمأنت الادارة المواطنين والمرضى أنها تعلن عن كل حالة كوليرا في حال تسجيلها في المستشفى.