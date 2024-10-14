افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب الحصول على موافقته على أي هجوم في بيروت.
وفي وقت سابق، أكد نتانياهو، أنه "سنواصل ضرب حزب الله بلا رحمة في جميع أنحاء لبنان بما في ذلك بيروت".
وفي تصريح له من قاعدة بنيامينا المستهدفة في حيفا، شدد نتانياهو على "إننا ندفع ثمنا مؤلما ولكن لدينا إنجازات هائلة وسنواصل تحقيقها".
وأضاف :"نخوض حربا صعبة ضد عدو يريد القضاء علينا، وأعزي عائلات الجنود الأربعة من لواء غولاني الذين سقطوا أمس في بنيامينا".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: إسرائيل تعد لهجوم واسع في لبنان يشمل بيروت ردا على استهداف معسكر غولاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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