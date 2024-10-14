دولة تُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - قررت حكومة نيكاراغوا، مساء أمس الجمعة، 11 أكتوبر 2024، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت حكومة نيكاراغوا، في بيان، إن قطع العلاقات جاء "بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الصراع "يمتد الآن أيضا ضد لبنان، ويهدد بشكل خطير سوريا، واليمن، وإيران".

وكان الكونغرس في نيكاراغوا قد مرر، أمس الجمعة، قرارًا يطالب الحكومة باتخاذ إجراءات تتزامن مع مرور عام على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة .

يشار إلى أن نيكاراغوا ورسميًا جمهورية نيكاراغوا، هي أكبر دول أمريكا الوسطى حيث تبلغ مساحتها 130,370 كيلومتر مربع.

المصدر : وكالة وفا