أ ف ب: دوي انفجارات بأجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيرة حزب الله أمس

اشارت وكالة الانباء الفرنسية "ا ف ب"، الى دوي انفجارات بأجواء قاعدة تدريب إسرائيلية أصابتها مسيرة حزب الله أمس.

وأسفر هجوم بطائرة مسيّرة، أطلقها حزب الله، على موقع قرب وادي عارة في منطقة بنيامينا، جنوب مدينة حيفا، الأحد، عن مقتل أربعة جنود، وإصابة نحو 65 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، في هجوم وصفته تقارير إسرائيلية، بأنه الأعنف من لبنان، منذ بدء المواجهة مع الحزب في 8 تشرين الأول من العام الماضي.

ويحقّق الجيش الإسرائيليّ في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة المستهدَفة، قبل انفجار المسيّرة.