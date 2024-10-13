زيلينسكي: كييف وباريس تناقشان إنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الاوكراني، أن كييف تناقش مع باريس نموذجا جديدا للتعاون، يتضمن الإنتاج المشترك للأسلحة على أراضي أوكرانيا.

وبحسب"روسيا اليوم"، وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تيليجرام"، "الآن نبحث مع فرنسا نموذجا جديدا للتعاون حول إنشاء إنتاج أوكراني فرنسي مشترك للأسلحة في دولتنا.

ووفقا له، يجري العمل على هذا النموذج من التعاون على المستوى الوزاري.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن يوم الجمعة، إن بلاده تخطط لإنشاء صندوق في عام 2024 لجذب الاستثمارات من أجل توسيع صناعة الأسلحة الأوكرانية وتسريع الإنتاج.

وفي وقت سابق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على تزويد الدول الغربية لأوكرانيا بمختلف الأسلحة وعلى الدعوة إلى رفع القيود عن استخدام هذه الأسلحة والسماح لقوات كييف بضرب أهداف في الأراضي الروسية، إن روسيا لم تزود حتى الآن خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى، لكنها تحتفظ بحقها في القيام بذلك.