المقاومة العراقية تهاجم هدفين في إيلات جنوب إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء اليوم السبت، أنها هاجمت هدفين في إيلات بجنوب إسرائيل، بالطيران المسيّر.



وبحسب"روسيا اليوم"، أوضحت "المقاومة الإسلامية في العراق" "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم السبت، هدفين في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأضاف البيان، "تؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وقد أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "تم رصد هدف جوي مشبوه قبل قليل يقترب من الأراضي الإسرائيلية من منطقة البحر الأحمر، وقد انتهت الحادثة ولم يتجاوز الهدف حدود الأراضي الإسرائيلية.

وكانت قد صدرت اليوم عن "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانات عدة جاء فيها أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ":

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية صباح اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

- "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثالثة هذا اليوم السبت، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".