شكرا لقرائتكم خبر عن عصفت بكل الأقاليم.. 1.9 مليون شخص تضرروا من فيضانات تشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضررت كل أقاليم تشاد البالغة 23 إقليما جراء الفيضانات القوية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

ولقي أكثر من 550 شخصا حتفهم وجرفت المياه 210 آلاف منزل، بحسب موقع أفريكا نيوز.

وعادة ما يستمر الموسم المطير حتى أكتوبر، وتسببت الفيضانات في تدمير نحو 432 ألف هيكتار من الأراضي ونفوق 72 ألف ماشية. فيضانات تشاد ويأتي هذا فيما أعلنت البلاد حالة طوارئ تتعلق بالأمن الغذائي والتغذية في فبراير. ومن بين نحو 1.9 مليون شخص تضرروا في البلاد، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن عدد النساء الحوامل يقدر بـ85 ألفا .

وتضرر نحو 1.9 مليون شخص جراء الفيضانات التي ضربت كل الأقاليم في البلاد.