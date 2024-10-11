سلوم أطلق حملة جمع الداتا والتبرّع للصيادلة المتضررين

اطلق نقيب صيادلة لبنان جو سلوم "حملة جمع الداتا والتبرّع للصيادلة المتضررين، من خلال صفحة الكترونية يتمّ من خلالها تعبئة واحصاء الصيادلة المتوقفين عن العمل اكانوا نازحين او غير نازحين وكذلك الاضرار اللاحقة في الصيدليات، ليصار فور الانتهاء من جمع الداتا، والتاكّد من المعلومات فيها، وفرزها بشكل واضح ، تحرّك نقابة الصيادلة على كافة الصعد داخليّاً وخارجياً مزودةً بتلك الداتا لجمع المساعدات".

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