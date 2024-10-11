اعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن "عقوبات أميركية جديدة على صلة بإيران"، مشيرة الى أننا "وسعنا العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات بإيران ردا على الهجوم على إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخزانة الأميركية: وسعنا العقوبات على قطاعي النفط والبتروكيماويات بإيران ردا على الهجوم على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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