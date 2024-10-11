الجيش الإسرائيلي: انفجارات ناجمة عن اعتراضات أو سقوط أجسام في تل أبيب

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "دوي انفجار في تل أبيب الكبرى". كما أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "انفجارات ناجمة عن اعتراضات أو سقوط أجسام في تل أبيب".

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