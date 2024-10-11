شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تقدم لقاح الإنفلونزا لزوّار معرض الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لزوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، لقاح الإنفلونزا الموسمية.

يذكر أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض، بعروض مرئية لأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعرض حي للإسعافات الأولية، وتعزيز الصحة والتعريف بالخدمات، وعيادة طبية ميدانية للرعاية الطبية اللازمة، وفرق إسعافية للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

