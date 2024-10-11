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شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 دول.. مركز الملك سلمان يواصل تقديم المساعدات الصحية والغذائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.000 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مخيمات النازحين بمديرية مأرب في محافظة مأرب، استفاد منها 12.000 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2024م.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي 362 طنًا من السلال الغذائية في محافظتي عدن وأبين، استفاد منها 5.758 أسرة من الأسر الأشد ضعفًا ومرضى السرطان، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
واستفاد منها 10.300 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قيرغيزستان للعام 2024م.
واستفاد منها 4.824 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
وقدمت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية ممثل حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الطوارئ إشراقة أحمد خميس, شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه المستمر للسودان، مشيدة بما يقدمه المركز لبلادها من مساعدات إنسانية سخية ووقوفه مع السودان في مختلف أوقات المحن والأزمات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي 362 طنًا من السلال الغذائية في محافظتي عدن وأبين، استفاد منها 5.758 أسرة من الأسر الأشد ضعفًا ومرضى السرطان، ضمن المرحلة الخامسة من مشروع توزيع المساعدات الغذائية للسكان المتضررين في اليمن للعام 2024م.
2.060 سلة غذائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.060 سلة غذائية في منطقتي جلال آباد وألا بوكين بجمهورية قيرغيزستان.
واستفاد منها 10.300 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في قيرغيزستان للعام 2024م.
حقائب صحيةوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 804 سلال غذائية و804 حقائب صحية في مدينة عفرين بمحافظة حلب في سوريا.
واستفاد منها 4.824 فردًا، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.
4.000 سلة غذائيةدشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع 4.000 سلة غذائية للنازحين بمراكز الإيواء في محافظات الدمازين والروصيرص والتابعة لإقليم النيل الأزرق بجمهورية السودان.
وقدمت وزيرة الرعاية والتنمية الاجتماعية ممثل حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الطوارئ إشراقة أحمد خميس, شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لدعمه المستمر للسودان، مشيدة بما يقدمه المركز لبلادها من مساعدات إنسانية سخية ووقوفه مع السودان في مختلف أوقات المحن والأزمات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.