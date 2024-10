شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

الانتخابات الرئاسية التونسية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الجمعة النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية من خمس سنوات بأغلبية واسعة.وأقرت الهيئة النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الاثنين الماضي وأظهرت فوز قيس سعيد بنسبة 69ر90 % من الأصوات.وحصل رئيس "حركة الشعب" على النسبة الأدنى (9ر1% ) من بين المرشحين في حين حصل رئيس "حركة عازمون" العياشي الزمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا انتخابية، على 35ر7 % من الأصوات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ولم تتلق هيئة الانتخابات أي اعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، ما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة في حدود 8ر28%.ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس سعيد اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان يتم تحديدها لاحقا. ويتزامن إعلان النتائج النهائية مع إصدار القضاء التونسي لأحكام جديدة بالسجن في حق المرشح العياشي زمال لمدة ست سنوات وستة أشهر ليرتفع إجمالي القضايا إلى أكثر من 20 عاما حتى الآن.ولكن هيئة الانتخابات قالت إنها ستطعن ضد جميع الأحكام. كما دعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بما في ذلك العياشي.