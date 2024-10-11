شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الجمعة النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية من خمس سنوات بأغلبية واسعة.
وأقرت الهيئة النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الاثنين الماضي وأظهرت فوز قيس سعيد بنسبة 69ر90 % من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات أي اعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، ما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة في حدود 8ر28%.
ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس سعيد اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان يتم تحديدها لاحقا. ويتزامن إعلان النتائج النهائية مع إصدار القضاء التونسي لأحكام جديدة بالسجن في حق المرشح العياشي زمال لمدة ست سنوات وستة أشهر ليرتفع إجمالي القضايا إلى أكثر من 20 عاما حتى الآن.
ولكن هيئة الانتخابات قالت إنها ستطعن ضد جميع الأحكام. كما دعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بما في ذلك العياشي.
وأقرت الهيئة النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الاثنين الماضي وأظهرت فوز قيس سعيد بنسبة 69ر90 % من الأصوات.
الانتخابات الرئاسية التونسيةوحصل رئيس "حركة الشعب" على النسبة الأدنى (9ر1% ) من بين المرشحين في حين حصل رئيس "حركة عازمون" العياشي الزمال القابع في السجن منذ أكثر من شهر في قضايا انتخابية، على 35ر7 % من الأصوات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الرئيس التونسي #قيس_سعيد حصل على 2438954 صوتًا أي بنسبة 90.69 بالمئة وفق النتائج الأولية.#اليوم | #انتخابات_تونس— صحيفة اليوم (@alyaum) October 7, 2024
للمزيد: https://t.co/fY8tQGU0HL pic.twitter.com/fF03AzYFDw
ولم تتلق هيئة الانتخابات أي اعلام بالطعن ضد النتائج في الآجال القانونية، ما يعني القبول بالنتائج الأولية للانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة في حدود 8ر28%.
ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس سعيد اليمين الدستورية في جلسة عامة في البرلمان يتم تحديدها لاحقا. ويتزامن إعلان النتائج النهائية مع إصدار القضاء التونسي لأحكام جديدة بالسجن في حق المرشح العياشي زمال لمدة ست سنوات وستة أشهر ليرتفع إجمالي القضايا إلى أكثر من 20 عاما حتى الآن.
ولكن هيئة الانتخابات قالت إنها ستطعن ضد جميع الأحكام. كما دعت السلطات إلى الإفراج عن جميع المساجين السياسيين بما في ذلك العياشي.