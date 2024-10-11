موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد موريتانيا في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ستحمل الكثير من الأهمية نظرًا لحسم فرضية التأهل.

وكان الفراعنة قد حقق الفوز، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، بثنائية دون رد سجلها محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ليتصدر المنتخب جدول ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.

وسيكون موعد مباراة مصر وموريتانيا القادمة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق المواجهة القارية عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.