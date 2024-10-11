هوكشتاين: نعمل ليلًا نهارًا لوقف إطلاق النار بلبنان وعلينا القيام بما هو أكثر من تطبيق الـ1701

أكّد المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، "أنّنا نعمل ليلًا نهارًا من أجل مسألة وقف إطلاق النّار في لبنان، والوصول إليه في أسرع وقت"، مشيرًا إلى أنّ "التّنسيق مستمرّ مع الحكومة اللبنانية ورئيسها وقائد الجيش، والأمر يتعلّق بمستقبل لبنان من أجل الوصول إلى ما يريده الشعب اللبناني، عبر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة".

وشدّد، في تصريح لقناة الـ"mtv"، على أنّ "القرار 1701 هو الأساس الّذي يجب أن نعمل عليه من أجل بناء مستقبل أفضل، وعلينا أن نقوم بما هو أكثر من تطبيق الـ1701، والتّأكّد من أنّ كلّ بنوده تمّ تطبيقها". ولفت إلى أنّ "الهجوم أمس على وسط بيروت كان مدمّرًا، ونسعى لوقف العمليّات العسكريّة"، كاشفًا أنّ "الولايات المتّحدة لم تعطِ أي ضوء أخضر لأي عمليّة برّيّة في لبنان".

وأوضح هوكشتاين أنّ "الرّئيس اللّبناني يجب أن يختاره اللّبنانيّون بأنفسهم، وليس علينا أن نختاره نحن لهم، ويجب أن يكون شخصيّةً جامعةً للبنانيّين، وفي هذه الظّروف يجب أن يتمّ الاستحقاق الرّئاسي سريعًا"، مؤكّدًا أنّ "علينا التّركيز على أن يكون المجتمع الدولي قادرًا على جمع حكومتَي لبنان وإسرائيل والتوصّل لتطبيق الـ1701، ولكن هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، ورأينا جهود رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي باستعداد الجيش للانتقال إلى الجنوب".

وأعلن "أنّنا ننسّق مع الكثير من الدّول في الشرق الأوسط، ويمكنها أن تقدّم دعمًا اقتصاديًّا كي نعيد لبنان إلى الازدهار"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت ليتمكّن لبنان من اتخاذ القرارات بنفسه، بمعزل عن التأثيرات الدولية لما يصبّ في مصلحته".